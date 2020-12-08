История с учительницей, которая несколько раз ударила по голове шестиклассника в присутствии всего класса, получила продолжнение

Так, после того как специальная комиссия рассмотрела инцидент с учителем, было постановлено, что данный факт недопустим и неправомерным в педагогической практике учителя. Поэтому учительницу в селе Потелич на Львовщине уволили и она понесла наказание за этот скандал. Ведь между детьми ей не место.

Об этом сообщает пресс-служба Жолковского районной государственной администрации в Facebook.

Известно, что учительница украинского языка и литературы также работала заместителем директора по воспитанного работы. Случай между учителем и учеником обсудили на совещании с директором школы. После был издан соответствующий приказ.

Помимо этого, комиссия рекомендовала практическому психологу школы провести работу с ученическим и педагогическим коллективами. Ведь никто не имеет права бить или унижать детей.

"Комиссия считает нецелесообразным продолжение педагогической профессиональной деятельности учителя и ходатайствует о ее увольнении. Согласно приказу 64-к Потелицкой ООШ I-III ступеней было решено уволить с должности заместителя директора по воспитательной работе, 07.12.2020р. по соглашению двух сторон", – отмечено в сообщении.

Напомним, что известно об этом скандале. Так, учительница Надежда Патлика развела учащихся, которые дрались на перемене. После этого один из учеников грубо крикнул ей: "Выйди отсюда! Что ты пришла?", На что преподаватель не удержалась и несколько раз ударила школьника по затылку.

На видео, которое распространилось в соцсетях, Надежда Патлика соответствует ученику: "Какое ты имеешь право? Я подошла вас разнять, правда? Нет, ты ко мне говорить "Чего ты сюда пришла? "Я знаю, чего я пришла!".



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