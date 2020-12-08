Українка попри важке захворювання і високу температуру продовжувала ходити на роботу

Як передає Politeka.net, трагічну історію родини з Охтирки Сумської області розповіли в ефірі телеканалу "ICTV"( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

На роботі стан жінки погіршився, а температура підскочила до 40 градусів.



55-річній охтирчанці довелося звернутися до лікарні і у неї діагностували "Китайський" вірус.

Через добу перебування вдома, рідні викликали швидку допомогу, але місця в опорній лікарні для неї не було. Тому її госпіталізували в місцеву Охтирську лікарню, і через 4 дні вона померла.

Лікарі кажуть, що жінку поступила до них у важкому стані, який погіршувався з кожним днем.

Рідні померлої вважають, що в її смерті винен сімейний лікар, який не відразу направив її в лікарню.

Сімейний лікар стверджує, що на момент прийому, пацієнтка не потребувала госпіталізації. Але якби така потреба і була, то місць у медзакладі все одно не виявилося б.

Чоловік жінки вважає, що врятувати її вдалося б тільки в лікарні.

"Було втрачено час. Потрібно було з першого дня класти її в лікарню, хоча б в коридорі. А вдома ми не могли їй допомогти. Ми чекали її смерті, я так зрозумів", - додав вдівець.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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