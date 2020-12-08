Украинка несмотря на тяжелое заболевание и высокую температуру продолжала ходить на работу

Как передает Politeka.net, трагическую историю семьи с Ахтырки Сумской области рассказали в эфире телеканала "ICTV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На работе состояние женщины ухудшилось, а температура подскочила до 40 градусов.



55-летней ахтырчанке пришлось обратиться в больницу и у нее диагностировали "китайский" вирус.

Спустя сутки пребывания дома, родные вызвали скорую помощь, но места в опорной больнице для нее не было. Поэтому ее госпитализировали в местную Ахтырскую больницу, и спустя 4 дня она умерла.

Врачи говорят, что женщину поступила к ним в тяжелом состоянии, которое ухудшалось с каждым днем.

Родные умершей считают, что в ее смерти виновен семейный врач, который не сразу направил ее в больницу.

Семейный врач утверждает, что на момент приема, пациентка не нуждалась в госпитализации. Но если б такая потребности и была, то мест в медучреждении все равно не оказалось бы.

Муж женщины считает, что спасти ее удалось бы только в больнице.

"Было упущено время. Нужно было с первого дня класть ее в больницу, хотя бы в коридоре. А дома мы не могли ей помочь. Мы ждали ее смерти, я так понял", – добавил вдовец.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.