Відома модель Леоніла Гузь, яка в 2018 завоювала титул Міс Україна, блиснула формами в зухвалому образі
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.
Леоніла Гузь заінтригувала кадрами спокусників фотосесії в пікантному вбранні. Дівчина одягнена в чорне плаття, яке в основному складається їх тонких ремінців. На ногах у неї масивні берці, а на голові – капелюх. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри.
Гузь позувала в різних позах.
На одному з фото вона сидить в півоберта і хижо дивиться в камеру. При цьому можна помітити, що сукня не повністю прикриває її груди. Схоже, модель ледь не впустила видатні форми.
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На іншому фото модель лежить, задерши ногу вгору.
На третьому фото Гузь позує, присівши.
Раніше Леоніла Гузь спокусила виглядом в піджаку на голе тіло.
Гузь була одягнена в білі джинси, які вона грайливо розстебнула на поясі. Джинси були заправлені в грубі черевики, які додали образу особливого шарму. Зверху на Леонілі Гузь був надітий піджак, який ледь прикрив оголені груди красуні.
Дівчина нахилала голову і дивилася вниз.
Нагадаємо, гаряча "міс Україна" Леоніла Гузь прикрилася прозорими простирадлами, втілюючи найпотаємніші мрії.
А ще Politeka писала, що "Міс Україна" Леоніла Гузь поманила до себе чуттєвим поглядом.
Також Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь у сукні без білизни спокусила поглядом.