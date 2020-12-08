Відома модель Леоніла Гузь, яка в 2018 завоювала титул Міс Україна, блиснула формами в зухвалому образі

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Леоніла Гузь заінтригувала кадрами спокусників фотосесії в пікантному вбранні. Дівчина одягнена в чорне плаття, яке в основному складається їх тонких ремінців. На ногах у неї масивні берці, а на голові – капелюх. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри.

Гузь позувала в різних позах.

На одному з фото вона сидить в півоберта і хижо дивиться в камеру. При цьому можна помітити, що сукня не повністю прикриває її груди. Схоже, модель ледь не впустила видатні форми.

На іншому фото модель лежить, задерши ногу вгору.

На третьому фото Гузь позує, присівши.

Раніше Леоніла Гузь спокусила виглядом в піджаку на голе тіло.

Гузь була одягнена в білі джинси, які вона грайливо розстебнула на поясі. Джинси були заправлені в грубі черевики, які додали образу особливого шарму. Зверху на Леонілі Гузь був надітий піджак, який ледь прикрив оголені груди красуні.

Дівчина нахилала голову і дивилася вниз.

Нагадаємо, гаряча "міс Україна" Леоніла Гузь прикрилася прозорими простирадлами, втілюючи найпотаємніші мрії.

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