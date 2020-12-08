Известная модель Леонила Гузь, которая в 2018 завоевала титул Мисс Украина, блеснула формами в дерзком образе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм.

Леонила Гузь заинтриговала кадрами соблазнителей фотосессии в пикантном наряде. Девушка одета в черное платье, которое в основном состоит их тонких ремешков. На ногах у нее массивные берцы, а на голове – шляпа. Дополняют образ солнцезащитные очки.

Гузь позировала в разных позах.

На одном из фото она сидит в пол-оборота и хищно смотрит в камеру. При этом можно заметить, что платье не полностью прикрывает ее грудь. Похоже, модель едва не выронила выдающиеся формы.

На другом фото модель лежит, задрав ногу вверх.

На третьем фото Гузь позирует, присев.

Ранее Леонила Гузь соблазнила видом в пиджаке на голое тело.

Модель позировала в белых джинсах, которые игриво расстегнула на поясе. Джинсы были заправлены в грубые ботинки, которые придали образу особого шарма. Сверху на Леониле Гузь был надет пиджак, который едва прикрыл обнаженную грудь красотки.

Девушка наклонила голову и смотрела вниз.

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