Известная модель Леонила Гузь, которая в 2018 завоевала титул Мисс Украина, блеснула формами в дерзком образе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм.

Леонила Гузь заинтриговала кадрами соблазнителей фотосессии в пикантном наряде. Девушка одета в черное платье, которое в основном состоит их тонких ремешков. На ногах у нее массивные берцы, а на голове – шляпа. Дополняют образ солнцезащитные очки.

Гузь позировала в разных позах.

На одном из фото она сидит в пол-оборота и хищно смотрит в камеру. При этом можно заметить, что платье не полностью прикрывает ее грудь. Похоже, модель едва не выронила выдающиеся формы.

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На другом фото модель лежит, задрав ногу вверх.

На третьем фото Гузь позирует, присев.

Ранее Леонила Гузь соблазнила видом в пиджаке на голое тело.

Модель позировала в белых джинсах, которые игриво расстегнула на поясе. Джинсы были заправлены в грубые ботинки, которые придали образу особого шарма. Сверху на Леониле Гузь был надет пиджак, который едва прикрыл обнаженную грудь красотки.

Девушка наклонила голову и смотрела вниз.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь прикрылась прозрачными простынями, воплощая самые сокровенные мечты

А еще Politeka писала, что "Мисс Украина" Леонила Гузь поманила к себе чувственным взглядом.

Также Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь в платье без белья соблазнила взглядом.