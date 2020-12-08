Известная модель Леонила Гузь, которая в 2018 завоевала титул Мисс Украина, блеснула формами в дерзком образе
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм.
Леонила Гузь заинтриговала кадрами соблазнителей фотосессии в пикантном наряде. Девушка одета в черное платье, которое в основном состоит их тонких ремешков. На ногах у нее массивные берцы, а на голове – шляпа. Дополняют образ солнцезащитные очки.
Гузь позировала в разных позах.
На одном из фото она сидит в пол-оборота и хищно смотрит в камеру. При этом можно заметить, что платье не полностью прикрывает ее грудь. Похоже, модель едва не выронила выдающиеся формы.
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На другом фото модель лежит, задрав ногу вверх.
На третьем фото Гузь позирует, присев.
Ранее Леонила Гузь соблазнила видом в пиджаке на голое тело.
Модель позировала в белых джинсах, которые игриво расстегнула на поясе. Джинсы были заправлены в грубые ботинки, которые придали образу особого шарма. Сверху на Леониле Гузь был надет пиджак, который едва прикрыл обнаженную грудь красотки.
Девушка наклонила голову и смотрела вниз.
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