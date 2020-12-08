Напівголого чоловіка в Нікопольській лікарні завантажили в швидку і відправили в іншу медустанову



Подробиці події розповіла дочка потерпілого 61-річного чоловіка Юлія в коментарі "ТСН".

Нагадаємо, інцидент стався в лікарні Нікополя. Чоловіка перевозили в неналежних умовах на кареті швидкої допомоги.

Кадри, які опублікували в мережі, привели дівчину в жах.

"Мого тата викинули з лікарні як сміття. У нього в пакетах були речі. Піжама була, шкарпетки, нижню білизну. Коли я відкрила двері швидкої, побачила, що він сидів у самому памперсі, замотаний найтоншою плівкою, і катетер висів на підлозі весь брудний", - поділилася Юлія.

За її словами, по приїзду в іншу лікарню чоловіка відразу ж відправили в реанімацію.

Юлія зазначила, що проблеми почалися ще при першій госпіталізації її батька. Після дзвінка в лікарню вона отримала відмову і їй довелося лікувати чоловіка 4 дні вдома. Потім вона повезла тата в амбулаторію, де йому поміряли сатурацію. Там лікар сказала, що сатурація дуже низька і припустила, що у чоловіка може бути вірус, але тест був негативним.

У підсумку лікарями було прийнято рішення перевезти чоловіка в іншу лікарню, де він перебуває у важкому стані.

Варто відзначити, що за час пандемії в Україні було підтверджено 832 758 випадків "китайського" вірусу. З початку пандемії померло 13 928 осіб. За останню добу було зафіксовано 10 811 новий випадок. Кількість одужали досягла 436 564.



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