Полуголого мужчину в Никопольской больнице загрузили в скорую и отправили в другое медучреждение



Подробности произошедшего рассказала дочь пострадавшего 61-летнего мужчины Юлия в комментарии "ТСН".

Напомним, инцидент произошел в больнице Никополя. Мужчину перевозили в неподобающих условиях на карете скорой помощи.

Кадры, которые опубликовали в сети, привели девушку в ужас.

"Моего папу выбросили из больницы как мусор. У него в пакетах были вещи. Пижама была, носки, нижнее белье. Когда я открыла дверь скорой, увидела, что он сидел в самом памперсе, замотанный тончайшей пленкой, и катетер висел на полу весь грязный", - поделилась Юлия.

По ее словам, по приезду в другую больницу мужчину сразу же отправили в реанимацию.

Юлия отметила, что проблемы начались еще при первой госпитализации ее отца. После звонка в больницу она получила отказ и ей пришлось лечить мужчину 4 дня дома. Потом она повезла папу в амбулаторию, где ему померили сатурацию. Там врач сказала, что сатурация очень низкая и предположила, что у мужа может быть вирус, но тест был отрицательным.

В итоге врачами было принято решение перевезти мужчину в другую больницу, где он пребывает в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что за время пандемии в Украине было подтверждено 832 758 случаев "китайского" вируса. С начала пандемии умерло 13 928 человек. За последние сутки было зафиксировано 10 811 новый случай. Количество выздоровевших достигло 436 564.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.