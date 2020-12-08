Про померлого сина українського музиканта Віктора Павлика несподівано згадали, присвятивши йому зворушливі рядки

Як повідомляє Politeka,net, у серпні цього року український співак Віктор Павлік втратив молодшого сина Павла - хлопець помер у 21 рік від саркоми хребта. Зараз єдиною розрадою для артиста є улюблена робота.

Нещодавно на свій сторінці у соціальній мережі Facebook Віктор Павлик розповів, що його померлому синові присвятили вірш.

Співак уточнив, що написала вірш відома поетеса Світлана Бояркевич.

"Вже 4 місяці, як ти, синку, покинув цей світ. Знаю, що ти все бачиш, що ти з нами... І ось який чудовий вірш написала Світлана Бояркевич. За що велике спасибі! Спочивай з миром, рідненький! Люблю тебе дуже", - написав співак.

Повний текст вірша:

Зима витрушує із скриньок перший сніг,

До тебе, Сину, йду немов до Храму ...

Зустріти міг би з нами Новий рік, якби... -

,,Якби" в мені ятрить відкриту рану...

Вологі очі та печаль моя…

В собі тонке проміння світла має,

Про тебе, сину, думаю щодня…

Тебе на небі погляд мій шукає ...

Ти цілий світ красою напував,

Лишив у спадок музику і слово ...

Тебе Господь малим поцілував ...

Життя коротке ти прожив зірково ...

Іду до тебе… Тиша навкруги ...

Ховаю від морозу живі квіти ...

Тримають небо кам'яні хрести,

Не повернути час ... Не зупинити ...

В своїй душі я свічку запалив,

Вона горітиме допоки я не згасну ...

Такого болю я іще не пив -

Я пережив свою дитину власну !

На попелі розстріляних надій

Я вірю в те, що небо нас з'єднає ...

На струнах залишився голос твій,

Який в аккордах, в звуках оживає...

Усе б віддав, щоб квіти ці, синочку…

Ти з рук моїх руками зараз взяв,

Щоб біль свій не ховати в сповиточку,

Аби ти знову: -Мріяв ...-Жив... -Кохав...

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