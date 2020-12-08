Об умершем сыне украинского музыканта Виктора Павлика неожиданно вспомнили, посвятив ему трогательные строчки

Как сообщает Politeka,net, в августе этого года украинский певец Виктор Павлик потерял младшего сына Павла – парень скончался в 21 год от саркомы позвоночника. Сейчас единственным утешением для артиста является любимая работа.

Недавно на свой странице в социальной сети Facebook Виктор Павлик рассказал, что его умершему сыну посвятили стихотворение.

Певец уточнил, что написала стихотворение известная поэтесса Светлана Бояркевич.

"Уже 4 месяца, как ты, сынок, покинул этот мир. Знаю, что ты все видишь, что ты с нами... И вот какое замечательное стихотворение написала Светлана Бояркевич. За что большое спасибо! Покойся с миром, родненький! Люблю тебя очень", - написал певец.

Полный текст стиха (на языке оригинала):

Зима витрушує із скриньок перший сніг,

До тебе, Сину, йду немов до Храму ...

Зустріти міг би з нами Новий рік, якби... -

,,Якби" в мені ятрить відкриту рану...

Вологі очі та печаль моя…

В собі тонке проміння світла має,

Про тебе, сину, думаю щодня…

Тебе на небі погляд мій шукає ...

Ти цілий світ красою напував,

Лишив у спадок музику і слово ...

Тебе Господь малим поцілував ...

Життя коротке ти прожив зірково ...

Іду до тебе… Тиша навкруги ...

Ховаю від морозу живі квіти ...

Тримають небо кам'яні хрести,

Не повернути час ... Не зупинити ...

В своїй душі я свічку запалив,

Вона горітиме допоки я не згасну ...

Такого болю я іще не пив -

Я пережив свою дитину власну !

На попелі розстріляних надій

Я вірю в те, що небо нас з'єднає ...

На струнах залишився голос твій,

Який в аккордах, в звуках оживає...

Усе б віддав, щоб квіти ці, синочку…

Ти з рук моїх руками зараз взяв,

Щоб біль свій не ховати в сповиточку,

Аби ти знову: -Мріяв ...-Жив... -Кохав...

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Как сообщала Politeka, большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика осунулась и побледнела рядом с цветущим мужем.