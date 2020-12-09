Для цих знаменитостей рік був щасливим

Цей рік видався нелегким для всіх, однак, на щастя, були й щасливі моменти, які не можна не згадати

Цього року деяким знаменитостям пощастило стати мамами, повідомляє Politeka.net. Згадаймо кілька щасливих матерів.

Хореограф і танцівниця, учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге. Красуня у 2020 році народила сина Домініка.

Варто відзначити, що красуня брала участь на відомому проекті, перебуваючи в цікавому положенні. Глядачі критикували зірку за таку сміливість.

Матір'ю вдруге стала і українська співачка Джамала. Артистка знову народила сина, який отримав ім'я Селім-Гірай. Зірка активно займалася творчістю мало не до останнього дня вагітності.

Співаки Alyosha і Тарас Тополя стали батьками втретє. До цього у пари народилися двоє синів, а зараз у подружжя є ще й дочка, Марія. Зоряна мама намагається приділяти час усім. Зокрема, встигає допомогти старшому синові з уроками.

У вересні відома модель "Victoria's Secret" Джіджі Хадід разом з чоловіком, музикантом Зейном Маліком вперше стали батьками. Пара досі приховує ім'я малятка.

"Моє серце переповнене любов'ю і радістю до цієї маленької дівчинки, вона — ангел, посланий нам згори", - написала мати Джіджі.

Актриса Мілла Йовович стала мамою втретє. У зірки і її чоловіка народилася ще одна дочка Ошин. Артистка часто публікує фото з дітьми в соцмережі.

Модель plus size Ешлі Грем народила сина від чоловіка Джастіна Ервіна. Малюка назвали Ісаак Менелік Джованні Ервін. Перше ім'я придумав його батько дуже давно, на друге - пару надихнула поїздка в Ефіопію: в перекладі «Менелік» означає «Мудрий син». Третім малюк зобов'язаний своїм прадідусям.

Нагадавши, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри:"Боже, які ви милі".

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