Для этих знаменитостей год был счастливым

Этот год выдался нелегким для всех, однако, к счастью, были и счастливые моменты, которые нельзя не упомянуть

В этом году некоторым знаменитостям повезло стать мамами, сообщает Politeka.net. Давайте вспомним несколько счастливых матерей.

Хореограф и танцовщица, участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. Красотка в 2020 году родила сына Доминика.

Стоит отметить, что красотка участвовала на известном проекте, находясь в интересном положении. Зрители критиковали звезду за такую смелость.

Матерью во второй раз стала и украинская певица Джамала. Артистка снова родила сына, который получил имя Селим-Гирай. Звезда активно занималась творчеством чуть не до последнего дня беременности.

Певцы Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз. До этого у пары родились двое сыновей, а сейчас у супругов есть еще и дочь, Мария. Звездная мама пытается уделять время всем. В частности, успевает помочь старшему сыну с уроками.

В сентябре известная модель "Victoria’s Secret" Джиджи Хадид вместе с супругом, музыкантом Зейном Маликом впервые стали родителями. Пара до сих пор скрывает имя малышки.

"Мое сердце переполнено любовью и радостью к этой маленькой девочке, она — ангел, посланный нам свыше", - написала мать Джиджи.

Актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У звезды и ее мужа родилась еще одна дочь Ошин. Артистка часто публикует фото с детьми в соцсети.

Модель plus size Эшли Грэм родила сына от мужа Джастина Эрвина. Малыша назвали Исаак Менелик Джованни Эрвин. Первое имя придумал его отец очень давно, на второе - пару вдохновила поездка в Эфиопию: в переводе «Менелик» означает «Мудрый сын». Третьим малыш обязан своим прадедушкам.

Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".

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