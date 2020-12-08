Американська модель Ебігейл Рэтчфорд похвалилася пишними формами без найменшого натяку на скромність

Ебі працює альтернативною моделлю вже більше п'яти років, з тих пір як пішла з усіх підробітків і почала зніматися в професійних фотосесіях для модних глянців і рекламних кадрів від брендів білизни.

Завдяки стрункій фігурі, незвичайній зовнішності з виразними формами і відсутності збентеження перед камерою дівчина змогла стати популярною досить швидко. Ретчфорд в даний момент все частіше можна помітити на обкладинках жіночих журналів, тому в її профілі в Instagram присутні кадри в нових іміджах.

На фан-акаунтах же показують кращі фото, які дівчина робила за останній час. Наприклад, багатьом припав до душі кадр Ебі, яка позувала повністю без одягу і сидячи на білому стільці.

Ось як реагують в мережі:

"Дитина; чудово❤️❤; Я люблю їх обох 😍; Я буду поклонятися тобі, моя королева, все життя💎 👸 💎; я належу тобі❤️; чертовски красиво 🔥 повертаємося🔥 🔥; мені дивно це визнавати, але насправді мені більше подобається чорно-біле. ; королева спокуси👌; приголомшливі вигини😉 🔥; ти мені подобаєшся більше ось так».

Раніше ми писали, що дівчина прославилася після того, як почала показувати перші фото з вдалої професійної фотосесії для білизни в мережі Instagram.

Набираючи популярність, Ебі почала зніматися для обкладинок чоловічих журналів і рекламувати домашній одяг і нижню білизну від відомих брендів онлайн. Завдяки цьому свій профіль в Instagram Ретчфорд зробила за короткий термін таким же популярним, як у фітнес-моделей Ани Чері або Лексі Кай.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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