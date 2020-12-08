Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась пышными формами без малейшего намека на скромность

Эби работает альтернативной моделью уже более пяти лет, с тех пор как ушла со всех подработок и начала сниматься в профессиональных фотосессиях для модных глянцев и рекламных кадров от брендов белья.

Благодаря стройной фигуре, необычной внешности с выразительными формами и отсутствию смущения перед камерой девушка смогла стать популярной достаточно быстро. Рэтчфорд в данный момент все чаще можно заметить на обложках женских журналов, поэтому в ее профиле в Инстаграм присутствуют кадры в новых имиджах.

На фан-аккаунтах же показывают лучшие фото, которые девушка делала за последнее время. К примеру, многим пришелся по душе кадр Эби, которая позировала полностью без одежды и сидя на белом стуле.

Вот как реагируют в сети:

«Детка; Великолепно❤️❤; Я люблю их обоих 😍; Я буду поклоняться тебе, моя королева, всю оставшуюся жизнь💎👸💎; Я принадлежу тебе❤️; Чертовски красиво🔥 поворачивемся🔥🔥; Мне странно это признавать, но на самом деле мне больше нравится черно-белое. ; королева соблазна👌; потрясающие изгибы😉 🔥; ты мне нравишься больше вот так».

Ранее мы писали, что девушка прославилась после того, как начала показывать первые фото из удачной профессиональной фотосессии для белья в сети Инстаграм.

Набирая популярность, Эби начала сниматься для обложек мужских журналов и рекламировать домашнюю одежду и нижнее белье от известных брендов онлайн. Благодаря этому свой профиль в Инстаграм Рэтчфорд сделала за короткий срок таким же популярным, как у фитнес-моделей Аны Чери или Лекси Кай.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"