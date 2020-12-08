Цукерки російського виробництва з'явилися на українських прилавках

В Україні багато продавців торгують російськими цукерками, хоча офіційно продукція з РФ підпадає під санкції і її продаж заборонений в нашій країні.

Журналісти видання "Країна"дізналися, що забороненими товарами переважно торгують у невеликих магазинах і переходах метро.

Українці неоднозначно відреагували на таку новину. Крім критики в бік продавців і покупців даного продукту були і ті, хто не побачив нічого поганого в цьому.

"Цукерки непогані, в останній раз бачила в продажу в 2013", "а я купую дуже смачні Російські цукерки "Чіо-Ріо" і ніякої проблеми в цьому не бачу. Хіба тільки цукерки ми купуємо в Росії, більше ніяких послуг, товарів і обладнання!? Якщо когось це дратує - не купуйте і не їжте російських цукерок!", "Так і Україна торгує своїм товаром з Росією", "Хто це ла*но купує? З чого їх ліплять?"- писали українці в мережі.

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