Конфеты российского производства появились на украинских прилавках

В Украине многие продавцы торгуют российскими конфетами, хотя официально продукция из РФ подпадает под санкции и ее продажа запрещена в нашей стране.

Журналисты издания "Страна" узнали, что запрещенными товарами преимущественно торгуют в небольших магазинах и переходах метро.

Украинцы неоднозначно отреагировали на такую новость. Кроме критики в сторону продавцов и покупателей данного продукта были и те, кто не увидел ничего зазорного в этом.

"Конфеты неплохие, в последний раз видела в продаже в 2013", "А я покупаю очень вкусные российские конфеты "Чио-Рио" и никакой проблемы в этом не вижу. Разве только конфеты мы покупаем в России, больше никаких услуг, товаров и оборудования!? Если кого-то это раздражает - не покупайте и не ешьте российских конфет!", "Так и Украина торгует своим товаром с Россией", "Кто это де*мо покупает? С чего их лепят?"- писали украинцы в сети.

Напомним, что повышение налогов на недвижимость и зарплаты, кому придется заплатить больше всех.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за квартиры, суммы зашкалят.

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