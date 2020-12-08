В Україні мають намір заборонити використання пластикових пакетів
Як передає Politeka.net, про це повідомив глава Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський на своїй сторінці в Facebook.
Згідно із запропонованим законопроектом, в країні можуть заборонити:
▪ надлегкі пластикові пакети;
▪ легкі пластикові пакети, товщиною до 50 мкм;
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▪ оксорозкладні пластикові пакети.
Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. Повторне порушення від 3400 до 8500 гривень.
Українці таку ініціативу не оцінили.
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