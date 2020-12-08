В Україні мають намір заборонити використання пластикових пакетів

Як передає Politeka.net, про це повідомив глава Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський на своїй сторінці в Facebook.

Згідно із запропонованим законопроектом, в країні можуть заборонити:





▪ надлегкі пластикові пакети;

▪ легкі пластикові пакети, товщиною до 50 мкм;

▪ оксорозкладні пластикові пакети.

Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. Повторне порушення від 3400 до 8500 гривень.

Українці таку ініціативу не оцінили.

"А в чому сміття виносити, можна дізнатися? А в маркетах одноразовий паперовий пакет коштує 15грн ви думаєте наші пенсіонери в змозі його купити? Коли їм грошей на хліб не вистачає.

Повертається час авосьок, просто жах. Ні, щоб побудувати заводи для утилізації, про штрафи думають де**ли", "У цій Раді тільки одна проблема штрафи, штрафи і штрафи", "потрібно терміново викинути з дому", " а Верховна рада, що-небудь нове придумала замість пакетів? Тільки придумують, як народ обдурити, забрати останнє", - писали незадоволені користувачі Мережі.

Нагадаємо, що підвищення податків на нерухомість і зарплати, кому доведеться заплатити більше всіх.

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