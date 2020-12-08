В Украине намерены запретить использование пластиковых пакетов
Как передает Politeka.net, об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей страничке в Facebook.
Согласно предложенному законопроекту, в стране могут запретить:
▪ сверхлегкие пластиковые пакеты;
▪ легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;
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▪ оксоразлагающиеся пластиковые пакеты.
Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. Повторное нарушение от 3400 до 8500 гривен.
Украинцы такую инициативу не оценили.
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