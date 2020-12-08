В Украине намерены запретить использование пластиковых пакетов

Как передает Politeka.net, об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей страничке в Facebook.

Согласно предложенному законопроекту, в стране могут запретить:





▪ сверхлегкие пластиковые пакеты;

▪ легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;

▪ оксоразлагающиеся пластиковые пакеты.

Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. Повторное нарушение от 3400 до 8500 гривен.

Украинцы такую инициативу не оценили.

"А в чем мусор выносить, можно узнать? А в маркетах одноразовый бумажный пакет стоит 15грн Вы думаете наши пенсионеры в состоянии его купить? Когда им денег на хлеб не хватает.

Возвращается время авосек, просто ужас. Нет, чтобы построить заводы для утилизации, о штрафах думают де**лы", "В этой Раде только одна проблема штрафы, штрафы и штрафы", "Нужно срочно выкинуть из дома", "А Верховная рада, что-нибудь новое придумала вместо пакетов? Только придумывают, как народ обмануть, забрать последнее", - писали недовольные пользователи сети.

Напомним, что повышение налогов на недвижимость и зарплаты, кому придется заплатить больше всех.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за квартиры, суммы зашкалят.

Также Politeka писала, что новый налог собрались повесить на украинцев, что задумали в Раде.



