Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала ідеальний вечірній образ на прогулянці

Модель з засмаглою шкірою, довгими темними локонами і пишною фігурою отримує тисячі компліментів в день. Ще на початку своєї кар'єри Бахарі була мало відома за межами своєї країни і намагалася показувати в Instagram лише частину своїх сміливих образів. Також дівчина була помітно худіше.

Заради слави Гюль не тільки набрала у вазі, щоб зробити форми більш привабливими. Але ще і зробила збільшення губ і почала викладати останнім часом все більш відкриті і неоднозначні фото.

На фан-акаунтах же показують найрізноманітніші кадри з Гюль. Дівчина завжди підкреслює свої стегна вузькими нарядами і цей не був винятком. Комбінезон з м'якої тканини темного відтінку виділив форми знаменитості під час того, як вона позувала на заході сонця:

"Приголомшливі !!!; Привіт gul_bahari, Хороший профіль. Так тримати; гордість принцеси ти; відмінний захоплення! 😁 ; Велике коло!!; Люблю це!; Хороший зміст!; Цукерка; всі зігрілися? 😍Красива; в якому розмірі ви його купили ⚡️; 😍 красивий образ; Круто😊; приголомшливі!; Красиво 🍑; обожнюю цей знімок 💕" »

Ми також писали, що Гюль рекламує одяг тільки в "живій обстановці". Дівчина з'являється на заходах, в ресторанах і навіть на відпочинку в одязі, яку повинна представляти. Саме тому всі фото Бахарі так популярні – модель не повторюється в нарядах і кожен раз відвідує заклади в чомусь новому.

Образ типової ляльки Барбі у вузькій сукні з яскраво-рожевого латексу не залишив шанувальників байдужими. Гюль доповнила цибулю макіяжем з акцентом на губи, тому шанувальники не встояли.

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