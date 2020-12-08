Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала идеальный вечерный образ на прогулке

Модель с загорелой кожей, длинными темными локонами и пышной фигурой получает тысячи комплиментов в день. Еще в начале своей карьеры Бахари была мало известна за пределами своей страны и старалась показывать в Инстаграм лишь часть своих смелых образов. Также девушка была заметно худее.

Ради славы Гюль не только набрала в весе, чтобы сделать формы более привлекательными. Но еще и сделала увеличение губ и начала выкладывать в последнее время все более открытые и неоднозначные фото.

На фан-аккаунтах же показывают самые разные кадры с Гюль. Девушка всегда подчеркивает свои бедра узкими нарядами и этот не был исключением. Комбинезон из мягкой ткани темного оттенка выделил формы знаменитости во время того, как она позировала на закате:

«Потрясающие !!!; Привет, gul_bahari, Хороший профиль. Так держать; Гордость принцессы ты; Отличный захват! 😁; Большой круг!!; Люблю это!; Хорошее содержание!; Конфетка; все согрелись? 😍Красивая; В каком размере вы его купили ⚡️; 😍 красивый образ; Круто😊; Потрясающие!; Красиво 🍑; Обожаю этот снимок 💕».

Мы также писали, что Гюль рекламирует одежду только в «живой обстановке». Девушка появляется на мероприятиях, в ресторанах и даже на отдыхе в одежде, которую должна представлять. Именно поэтому все фото Бахари так популярны – модель не повторяется в нарядах и каждый раз посещает заведения в чем-то новом.

Образ типичной куклы Барби в узком платье из ярко-розового латекса не оставил поклонников равнодушными. Гюль дополнила лук макияжем с акцентом на губы, поэтому поклонники не устояли.

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян в тесном топе пленила сочными формами, видно все

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая турецкая Кардашьян посветила добром в облегающем наряде в сетку