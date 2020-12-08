40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, блиснула формами в прозорій сукні

Знаменитість часто балує шанувальників цікавими знімками, постаючи в гарячих образах, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка вирішила показати себе у всій красі у відвертому вбранні.

Ольга позувала на ліжку з цигаркою між пальців. Артистка одягла рожеву напівпрозору сукню, тонке мереживо якої прикривало найінтимніше. Ймовірно на красуні були тільки трусики на високій посадці.

Артистка прикрила очі і засвітила товсту довгу стрілку на повіках. Красиві сережки завершили образ.

"Сподіваюся, у вас всіх прекрасний день!",- написала Куриленко.

За 15 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ольга, вогонь📸", "Моя красуня", " я теж сподіваюся 😉!", "Який гарний і незвичний образ!", "Приголомшлива, ти неймовірно виглядаєш ❤️❤️❤️", " яка гарна жінка😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що у фільмі про Джеймса Бонда "Квант милосердя" Ольга Куриленко постала в образі розкішної шатенки Камілли. Зірка нещодавно опублікувала один з кадрів цієї картини.

Артистка постала в маєчці, а її волосся розтріпав вітер. Ольга здивувала своєю недоглянутістю, адже вона була брудною, що було потрібно для ролі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко одягла білу майку, а також стильний чорний капелюшок, який надає вигляду актриси певну родзинку.

Доповнюють образ зірки повітряні локони і макіяж з акцентом на очі, який робить її обличчя ще більш виразним.

Нагадавши, 40-річна українська дівчина Бонда натягнула латексний костюм, приголомшивши фігурою:"Жінка-кішка".

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