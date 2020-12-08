40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, сверкнула формами в прозрачном платье
Знаменитость часто балует поклонников интересными снимками, представая в горячих образах, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда решила показать себя во всей красе в откровенном наряде.
Ольга позировала на кровати с сигаретой между пальцев. Артистка надела розовое полупрозрачное платье, тонкое кружево которого прикрывало самое интимное. Вероятно на красотке были только трусики на высокой посадке.
Артистка прикрыла глаза и засветила толстую длинную стрелку на веках. Красивые серьги завершили образ.
"Надеюсь, у вас всех прекрасный день!", - написала Куриленко.
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За 15 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Ольга, Огонь📸", "Моя красотка", "Я тоже надеюсь 😉!", "Какой красивый и необычный образ!", "Потрясающая, ты невероятно выглядишь ❤️❤️❤️", "Какая красивая женщина 😍😍😍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что в фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия" Ольга Куриленко предстала в образе роскошной шатенки Камиллы. Звезда недавно опубликовала один из кадров этой картины.
Артистка предстала в маечке, а ее волосы растрепал ветер. Ольгя удивила своей неухоженностью, ведь она была грязной, что требовалось для роли.
Напомним, Ольга Куриленко надела белую майку, а также стильную черную шляпку-котелок, которая придает виду актрисы определенную изюминку.
Дополняют образ звезды воздушные локоны и макияж с акцентом на глаза, который делает ее лицо еще более выразительным.
Напомним, 40-летняя украинская девушка Бонда натянула латексный костюм, ошеломив фигурой: "Женщина-кошка".
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