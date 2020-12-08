Українська співачка Світлана Лобода вразила шанувальників новим знімком

Фото зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Після фотосесії в купальнику Світлана Лобода вирішила повернутися до колишнього зухвалого образу.

На фото українська зірка постала перед шанувальниками в ультракороткій сукні білого кольору, яку доповнював ніжний тренч. Ніжності образу додавав ефектний макіяж і завиті "кучерики".

"Мода повинна допомагати жінці, давати їй впевненості і допомагати прийняти себе такою, яка ти є - ідеальною для цього світу. SL", - йдеться в підписі до знімка.

Користувачам сподобалася публікація і вони завалили її "лайками" і захопленими коментарями.

"Така красуня. Прикраса для моди" ," ви найідеальніша подія, що відбувала ся коли-небудь на землі", " ви дуже красива, Світлана!", "Красуня"," Чарівна"," Лободуся, ви супер модниця", " чудова фотографія! Чудова Світлана Лобода!", "Які чобітки Світлана Сергіївна", "Богиня", "Прикид крутий", "ідеальна завжди і скрізь", "Королева", "ви у нас наймодніша", - написали фанати в коментарях під фотографією.

Раніше ми розповідали, як Світлана Лобода у відвертому купальнику порадувала фанатів.

Так, на останньому знімку, який з'явився в її мікроблозі Лобода попозувала в модному купальнику в чорну-білу смужку.

На плечі співачка накинула шаль в тон, а волосся її були розпущені і недбало майоріли на вітрі. Темні окуляри доповнили пляжний образ.

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