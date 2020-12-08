Украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников новым снимком

Фото звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

После фотосессии в купальника Светлана Лобода решила вернуться к прежнему дерзкому образу.

На фото украинская звезда предстала перед поклонниками в ультракоротком платье белого цвета, которое дополнял нежный тренч. Нежности образу добавлял эффектный макияж и завитые "кудряшки".

"Мода должна помогать женщине, давать ей уверенности и помогать принять себя такой, какая ты есть- идеальной для этого мира. SL", - говорится в подписи к снимку.

Пользователям понравилась публикация и они завалили ее "лайками" и восторженными комментариями.

"Такая красотка. Украшение для моды", "Вы самое идеальное событие, что происходило когда либо на земле", "Вы очень красивая, Светлана!", "Красотка", "Волшебная", "Лободуся, вы супер модница", "Замечательная фотография! Великолепная Светлана Лобода!", "Какие сапожки Светлана Сергеевна", "Богиня", "Прикид не хилый", "Идеальная всегда и везде", "Королева", "Вы у нас самая модная", - написали фанаты в комментариях под фотографием.

Ранее мы рассказывали, как Светлана Лобода в откровенном купальнике порадовала фанатов.

Так, на последнем снимке, который появился в ее микроблоге Лобода попозировала в модном купальнике в черную-белую полоску.

На плечи певица набросила шаль в тон, а волосы ее были распущены и небрежно развевались на ветру. Темные очки дополнили пляжный образ.

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