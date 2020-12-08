Танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма знає, як радувати своїх шанувальників

Нове фото з дружиною Лілією зірка опублікував у своєму Особистому Instagram.

Відомий танцюрист, мабуть, вирішив перебити новорічним настроєм переживання після отриманої травми.

Так, Влад Яма опублікував тематичне фото на тлі новорічної ялинки, де він ніжно обіймає свою дружину Лілію.

"Складно думати про подарунки, коли головний подарунок вже у тебе в руках", - підписав український танцюрист ніжний знімок зі своєю коханою жінкою.

За короткий час шанувальники залишили під публікацією сотні лайків.

"Моя сива борода..", "Красунчики"," які хороші"," з наступаючим Новим роком вас", "які ж ви гарні", "такі милі"," Люблю вас, ви дуже красива пара", " клас! Тоді можна подумати про подарунок для головного подарунка, який подарував ще один головний подарунок", - написали деякі фанати під знімком.

Раніше ми розповідали, що Влад Яма з дружиною в шкіряних нарядах змусили тріпотіти шанувальників.

Влад з Ліліаною постали в однаковому ансамблі: брутальних шкіряних нарядах. Босоногий хореограф стояв ближче до камери, в штанях і жилетці, розкритої на голих грудях.

А ось Ліліана, що стояла на дюні позаду нього, засліпила шкіряним вбранням: корсет, шортики, рвана спідниця і високі чобітки.

Нагадавши, грайлива Кухар вирішила розважитися з ямою прямо в гримерці

Також Politeka писала, що розкішна дружина Влада Ями з "танців з зірками" вразила довжиною ніг.