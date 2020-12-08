Бразильська супермодель Жизель Олівейра, з Victoria's Secret, запаморочила своїми довгими ніжками в міні-сукні

Знаменитість показала себе у всій красі на вулиці, пише Politeka.net. Модель одягла коротке обтягуюче плаття, яке підкреслило тонку талію і пружні сідниці.

Наряд виглядав дуже ефектно на достоїнствах Жизель. Груди і пружні сідниці спокусливо випирали з-під тонкої тканини.

Крім того, довжина відвертого вбрання дозволила поглянути на стрункі довгі ніжки, а завдяки цікавим ракурсам вони здавалися ще розкішніше.

Модель виставила вперед кінцівки в півчобітках.

Завершили образ стильні окуляри і міні-сумка.

Олівейра стояла на вулиці, граючись з пишним волоссям.

"Беверлі-Хіллз", - підписала знімок зірка.

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік пекучої бразилійки масу приємних повідомлень, присвячених її стрункій фігурі і красивим ніжкам.

"Я на небесах від тебе", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра позувала в топіку шоколадного кольору з пікантними розрізами, що відкривають види на плоский животик. Одяг тримався на одному плечику, яке оголилося, завдяки цікавому вирізу.

Модель також одягла джинсові шортики, довжина яких була екстремально короткою.

Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала в чорному вбранні з екстремальним декольте. На знімку модель нібито "затьмарила Сонце", поставши на тлі заходу.

"Моя улюблена частина відпочинку в Малібу - це коли ти можеш спокійно посидіти п'ять хвилин, побачивши безліч дельфінів», - йдеться в повідомленні.

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