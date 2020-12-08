Бразильская супермодель Жизель Оливейра, из Victoria’s Secret, вскружила голову своими длинными ножками в мини-платье

Знаменитость показала себя во всей красе на улице, пишет Politeka.net. Модель надела короткое обтягивающее платье, которое подчеркнуло тонкую талию и упругие ягодицы.

Наряд выглядел очень эффектно на достоинствах Жизель. Грудь и упругие ягодицы соблазнительно выпирали из-под тонкой ткани.

Кроме того, длина откровенного наряда позволила взглянуть на стройные длинные ножки, а благодаря интересным ракурсам они казались еще роскошнее.

Модель выставила вперед конечности в полусапожках.

Завершили образ стильные очки и мини-сумка.

Оливейра стояла на улице, играясь с пышными волосами.

"Беверли-Хиллз", - подписала снимок звезда.

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону жгучей бразильянки массу приятных сообщений, посвященных ее стройной фигуре и красивым ножкам.

"Я на небесах от тебя", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра позировала в топике шоколадного цвета с пикантными разрезами, открывающими виды на плоский животик. Одежда держалась на одном плечике, которое оголилось, благодаря интересному вырезу.

Модель также надела джинсовые шортики, длина которых была экстремально короткой.

Напомним, Жизель Оливейра позировала в черном наряде с экстремальным декольте. На снимке модель якобы «затмила солнце», представ на фоне заката.

«Моя любимая часть отдыха в Малибу – это когда ты можешь спокойно посидеть пять минут, увидев множество дельфинов», - говорится в сообщении.

Напомним, брюнетка из Victoria’s Secret без белья кадр за кадром расстегнула рубашку

А еще Politeka писала, что брюнетка из Victoria’s Secret удачно выгнулась, пленив непристойным вырезом на платье

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