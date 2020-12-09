Національна валюта виросла по відношенню до долара і євро
Про це йдеться у свіжому курс валют від Національного банку.
Так, державний регулятор порадував курсом валют, зміцнивши гривню перед валютою.
Сьогодні, 9 грудня, курс долара втратив відразу 15 копійок, а Євро - 20 копійок.
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На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу виріс на 13 копійки до 28,16 гривень/$, курс в покупці до 28,14 гривень/$. Курс євро у продажу, в свою чергу, впав на 4 копійки до 34,13 гривень за євро.
Таким чином, курс валют на 9 грудня від Національного банку сформований таким чином:
$100 — 2808,28 гривень (-0,1566 грн).
100 євро - 3405,46 гривень (-0,2040 грн).
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У перший тиждень грудня гривня зміцнила свої позиції, але до кінця року ситуація може зміниться.
На ситуацію може вплинути посилення карантинних заходів у зв'язку з можливим погіршення епідеміологічної ситуації в країні, тому курс долара може піднятися до позначки в 28,75 грн/$.
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