Які будуть цифри в обмінниках

Національна валюта виросла по відношенню до долара і євро

Про це йдеться у свіжому курс валют від Національного банку.

Так, державний регулятор порадував курсом валют, зміцнивши гривню перед валютою.

Сьогодні, 9 грудня, курс долара втратив відразу 15 копійок, а Євро - 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу виріс на 13 копійки до 28,16 гривень/$, курс в покупці до 28,14 гривень/$. Курс євро у продажу, в свою чергу, впав на 4 копійки до 34,13 гривень за євро.

Таким чином, курс валют на 9 грудня від Національного банку сформований таким чином:

$100 — 2808,28 гривень (-0,1566 грн).

100 євро - 3405,46 гривень (-0,2040 грн).

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У перший тиждень грудня гривня зміцнила свої позиції, але до кінця року ситуація може зміниться.

На ситуацію може вплинути посилення карантинних заходів у зв'язку з можливим погіршення епідеміологічної ситуації в країні, тому курс долара може піднятися до позначки в 28,75 грн/$.

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