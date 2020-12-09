Какие будут цифры в обменниках

Национальная валюта выросла по отношению к доллару и евро

Об этом говорится в свежем курс валют от Национального банка.

Так, государственный регулятор порадовал курсом валют, укрепив гривну перед валютой.

Сегодня, 9 декабря, курс доллара потерял сразу 15 копеек, а евро - 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 13 копейки до 28,16 гривен/$, курс в покупке до 28,14 гривен/$. Курс евро в продаже, в свою очеред, упал на 4 копейки до 34,13 гривен за евро.

Таким образом, курс валют на 9 декабря от Национального банка сформирован следующим образом:

$100 – 2808,28 гривен (-0,1566 грн).

100 евро – 3405,46 гривен (-0,2040 грн).

Ранее мы сообщали, что курс валют подпортит украинцам нервы в конце 2020 года.

В первую неделю декабря гривна укрепила свои позиции, но до конца года ситуация может изменится.

На ситуацию может повлиять ужесточение карантинных мер в связи с возможным ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, поэтому курс доллара может подняться к отметке в 28,75 грн/$.

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