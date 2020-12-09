Национальная валюта выросла по отношению к доллару и евро
Об этом говорится в свежем курс валют от Национального банка.
Так, государственный регулятор порадовал курсом валют, укрепив гривну перед валютой.
Сегодня, 9 декабря, курс доллара потерял сразу 15 копеек, а евро - 20 копеек.
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На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 13 копейки до 28,16 гривен/$, курс в покупке до 28,14 гривен/$. Курс евро в продаже, в свою очеред, упал на 4 копейки до 34,13 гривен за евро.
Таким образом, курс валют на 9 декабря от Национального банка сформирован следующим образом:
$100 – 2808,28 гривен (-0,1566 грн).
100 евро – 3405,46 гривен (-0,2040 грн).
Ранее мы сообщали, что курс валют подпортит украинцам нервы в конце 2020 года.
В первую неделю декабря гривна укрепила свои позиции, но до конца года ситуация может изменится.
На ситуацию может повлиять ужесточение карантинных мер в связи с возможным ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, поэтому курс доллара может подняться к отметке в 28,75 грн/$.
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