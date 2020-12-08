Артист не може не здивувати

Молодий український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого ще називають фаворитом Данилко, продовжує дивувати новим образом

Артист вже кілька днів епатує публіку, передає Politeka.net. Співак постав в цікавому і незвичному для себе образі.

На одному з нових знімків, оприлюднених в Instagram, MELOVIN позував у картатому піджаку і з зеленою квіткою в руках.

Найбільше привертали уваги очі зірки, адже він підкреслив їх чорними тінями і олівцем. Брови артиста були практично безбарвними. Сережка в носі доповнила образ.

"Відчуваю перейми", - підписав співак.

За 40 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Мій кіт, коли перевернув квітку з підвіконня і думає, що я не побачу:", " нервово чекаю продовження цієї фотосесії (?). Прям подобається. Прям дуже подобається🔥", " цей же та рослина що в ліжку була😂 🔥"," нереальний🖤", " Ох, вже це шалене бажання малювати надихаючі фото...", "люблю неймовірно твої небесно блакитні очі🥺 💔 🖤", " очі ❤️", "боже, який ти гарний 💔", " погляд > в саме серце🖤", " о, боги! Мені здається я знову в тебе закохалася 🙈 🖤 ну, що ж ти такий гарний-то?!", "Пальма як головна дійова особа", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що MELOVIN зважився наслідувати короля нео-гротеску Меріліну Менсону.

"Good morning bi**hes", - звернувся артист з привітанням англійською, що в перекладі означає:"Доброго ранку, с**і".

Користувачі мережі стали обговорювати зухвалий образ співака і його вітання. Більшість були в захваті.

Нагадаємо, що улюбленець Андрія Данилка показав, як виглядав задовго до популярності

А ще Politeka писала, що улюбленець Данилко у всьому чорному одним фото змусив тремтіти

Також Politeka повідомляла, що роздягнений улюбленець Данилко змусив українців червоніти інтимним фото