Артист не может не удивить

Молодой украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого еще называют фаворитом Данилко, продолжает удивлять новым образом

Артист уже несколько дней эпатирует публику, передает Politeka.net. Певец предстал в интересном и необычном для себя образе.

На одном из новых снимков, обнародованных в Инстаграм, MELOVIN позировал в клетчатом пиджаке и с зеленым цветком в руках.

Больше всего привлекали внимания глаза звезды, ведь он подчеркнул их черными тенями и карандашом. Брови артиста были практически бесцветными. Сережка в носу дополнила образ.

"Чувствую схватки", - подписал певец.

За 40 минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Мой кот, когда перевернул цветок с подоконника и думает, что я не замечу:", "Нервно жду продолжение этой фотосессии(?). Прям нравится. Прям очень нравится🔥", "Этот ж то растение шо в кровати было😂🔥", "Нереальный🖤", "ох уж это неистовое желание рисовать вдохновляющие фото...", "люблю невероятно твои небесно голубые глаза 🥺💔🖤", "Глаза❤️", "боже, какой ты красивый 💔", "взгляд > в самое сердце 🖤", "О, боги! Мне кажется я опять в тебя влюбилась 🙈🖤 Ну, что ж ты такой красивый-то?!", "Пальма как главное действующее лицо", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что MELOVIN решился подражать королю нео-гротеска Мэрилину Менсону.

«Good morning bi**hes», - обратился артист с приветствием на английском, что в переводе означает: "Доброе утро, с**и".

Пользователи сети стали обсуждать дерзкий образ певца и его приветствие. Большинство были в восторге.

Напомним, что любимчик Андрея Данилко показал, как выглядел задолго до популярности

А еще Politeka писала, что любимчик Данилко во всем черном одним фото заставил трепетать

Также Politeka сообщала, что раздетый любимчик Данилко заставил украинцев краснеть интимным фото