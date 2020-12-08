Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко порадувала своїх шанувальників

Нова публікація з'явилася у фанатському Instagram-акаунті, який присвячений російській актрисі.

Так, з'явилося фотографія зі зйомок чергового сезону популярного серіалу "Свати".

На знімку можна побачити задоволену Тетяну Кравченко, виконуючу роль "Валюхи" в серіалі, з колегами по знімальному майданчику.

"Зйомки нового сезону "Свати",-йдеться у підписі до публікації у фанатському Instagram-акаунті.

Шанувальникам сподобалася публікація, що вони почали завалювати актрису Тетяну Кравченко питаннями про те, коли ж саме вийде новий сезон "Сватів".

"Ура, скоро побачимо новий сезон", " коли вже, коли?", "Дуже хочеться швидше", "чекаємо, чекаємо, чекаємо", " так чекаю виходу, коли ж вже! Всі сезони до дірок переглянула", "я рада, класно, швидше б", "чекаємо з нетерпінням", "вже не вірю", "Ура ура ура, чекаємо з нетерпінням, і сподіваємося в тому ж складі", " вже років 10 нові зйомки. Сказано ж, що не буде 7 сезону", "Валюха, ми тебе любимо", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко зі "Сватів" викликала фурор катанням на лижах.

На знімку Тетяна Кравченко в спортивному костюмі і на лижах позує на тлі снігового лісу. Образ зірка доповнила шапкою з "бубоном" і в'язаним шарфом.

"Новий рік не за горами, будемо ялинку наряджати", - підписали фото з "Валюхою" в соцмережах.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

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