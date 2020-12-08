Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко порадовала своих поклонников

Новая публикация появилась в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен российской актрисе.

Так, появилось фотография со съемок очередного сезона популярного сериала "Сваты".

На снимке можно увидеть довольную Татьяну Кравченко, исполняющую роль "Валюхи" в сериале, с коллегами по съемочной площадке.

«Съёмки нового сезона «Сваты», - говорится в подписи к публикации в фанатском Instagram-аккаунте.

Поклонникам понравилась публикация, что они начали заваливать актрису Татьяну Кравченко вопросами о том, когда же именно выйдет новый сезон "Сватов".

"Ура, скоро увидим новый сезон", "Когда уже, когда?", "Очень хочется быстрее", "Ждем, ждем, ждем", "Так жду выхода, когда же уже! Все сезоны до дыр пересмотрела", "Я рада, классно, быстрее бы", "Ждём с нетерпением", "Уже не верю", "Ура ура ура, ждем с нетерпением, и надеемся в том же составе", "Уже лет 10 новые съёмки. Сказано же, что не будет 7 сезона", "Валюха, мы тебя любим", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко из "Сватов" произвела фурор катанием на лыжах.

На снимке Татьяна Кравченко в спортивном костюме и на лыжах позирует на фоне снежного леса. Образ звезда дополнила шапкой с "бубоном" и вязаным шарфом.

"Новый год не за горами, будем ёлку наряжать", - подписали фото с "Валюхой" в соцсетях.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

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