Дружина російського шоумена Олександра Ревви Анжеліка порадувала новими фотографіями зі своїм чоловіком

Знімки Анжеліка Ревва опублікувала у своєму Instagram.

Так, дружина шоумена похвалилася, як в компанії свого чоловіка проводить вечори.

Судячи зі знімків, Анжеліка з чоловіком Олександром прийшли на прем'єру нового Comedy Club, і для появи на публіці вона вибрала сині штани із завищеною талією і шкіряну сорочку.

"Comedy Club.... як же я скучила.. це було, весело і місцями істерично... який ваш улюблений номер за участю Олександра?",- задалася вона питанням, підписавши свіжі фото у своєму мікроблозі.

Фанати відразу ж завалили публікацію лайками і схвальними коментарями.

"Ви найкраща пара в усьому світі! Ось дивлюся на вас і посміхаюся!", "На вас сорочка супер", " Така гармонійна і красива пара. Щастя вам безмірного!Ми вас любимо", "Красапетки", "як я скучила за вашими фотографіями, історіям", "Я вас обожнюю, ви супер", "Анжі, голлівудська зірка!)) ", "Так класно виглядайте разом. Прям до неможливості красиві! Однозначно створені один для одного. Наші улюблені Ра! Щастя вам безмірного, любові і удачі! Нехай ваші мрії збуваються. Ми вас любимо", " Анжеліка, ви прекрасні! одні з небагатьох багатих людей, які не поводяться як серебл*ді, чим простіше,тим краще, за це вас так люблю!",- написали вони під знімками.

Раніше ми повідомляли, Анжеліка ефектно похвалилася фігурою, позуючи на березі затоки в Дубаї. На красуні був міні-костюмчик: білий топ, зав'язаний на животі, і спідниця з зухвалими розрізами. Дружина Пирожкова прийняла томну позу, закинувши руку за голову.

«У мене тут cхідний смачний ранок ... і я загадала бажання ☺ ️ сподіваюся воно скоро здійсниться! Хто вгадає яке, отримає від мене презент ❤️ Нехай Ваш ранок буде дуууже добрим, мої хороші😍 😍 😍", - підписала вона розкішне фото.

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