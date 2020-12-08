Жена российского шоумена Александра Реввы Анжелика порадовала новыми фотографиями со своим мужем

Снимки Анжелика Ревва опубликовала в своем Instagram.

Так, жена шоумена похвасталась, как в компании своего мужа проводит вечера.

Судя по снимкам, Анжелика с мужем Александром пришли на премьеру нового Comedy Club, и для появления на публике она выбрала синие брюки с завышенной талией и кожаную рубашку.

"Comedy Club.... как же я соскучилась.. это было, весело и местами истерично... какой ваш любимый номер с участием Александра?", - задалась она вопросом, подписав свежие фото в своем микроблоге.

Фанаты сразу же завалили публикацию лайками и лестными комментариями.

"Вы самая лучшая пара во всём мире! Вот смотрю на вас и улыбаюсь!", "На вас рубашка супер", "Такая гармоничная и красивая пара. Счастья вам безмерного!Мы вас любим", "Красапетки", "Как я соскучилась за вашими фотографиями, историям", "Я Вас обожаю, вы супер", "Анжи, голливудская звезда!))", "Так классно смотритесь вместе. Прям до невозможности красивые! Однозначно созданы друг для друга. Наши любимые Ра! Счастья вам безмерного,любви и удачи! Пусть ваши мечты сбываются. Мы вас любим", "Анжелика, вы прекрасны! одни из немногих богатых людей, которые не ведут себя как серебл*ди, чем проще, тем лучше, за это вас так люблю!", - написали они под снимками.

Ранее мы сообщали, Анжелика эффектно похвасталась фигурой, позируя на берегу залива в Дубае. На красотке был мини-костюмчик: белый топ, завязанный на животе, и юбка с дерзкими разрезами. Жена Пирожкова приняла томную позу, закинув руку за голову.

«У меня здесь восточное вкусное утро ... и я загадала желание 🧚🏾‍♀️ надеюсь оно скоро исполнится! Кто угадает какое, получит от меня презент ❤️ Пусть ваше утро будет ооооочень добрым, мои хорошие 😍😍😍», - подписала она роскошное фото.

Напомним, жена Артура Пирожкова показала младшую дочь, красоток не отличить

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с красавицей-женой показали настоящую страсть на яхте