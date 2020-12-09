На місці працюють близько півсотні пожежників

Інцидент стався під ранок 9 грудня в центрі Полтави, передає Politeka.net з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Так, близько 4:20 на лінію "101" надійшов виклик, що в історичній будівлі на вул.Соборності, 31 сталася пожежа. Спочатку вогонь спалахнув в ресторані "Тераса", а потім перекинувся на нічний клуб "Версаль" і караоке "Грамофонъ".

Станом на 6 ранку поліція обмежила проїзд перехрестя вулиць Соборності, Європейської та Небесної Сотні для вільного доступу пожежників до гідрантів. Рух тролейбусів у центрі міста зупинено.

Станом на 7 ранку гасіння пожежі триває. Задіяно 14 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

Як кажуть очевидці, розважальні заклади, розташовані в будівлі, повністю вигоріли. Є інформація, що майже весь перший поверх всередині будівлі знищив вогонь. Також, кажуть місцеві, вже обвалився дах.

У центрі міста в квартирах чути запах гару, передає інше місцеве видання Kolo.news.

"Жах, обурення і сум (((" , - коментують подію мешканці Полтави.

Нагадаємо, на Харківщині рятувальники вступили в бій з вогнем, пожежа розтягнулася майже на 7 годин: кадри масштабної НП

Як повідомляла Politeka, масштабна НП на одеському узбережжі, полум'я знищило базу відпочинку

Також Politeka писала, що вогонь охопив багатоповерхівку в Києві, люди змушені вистрибувати з вікон: відео з місця НП