На месте работают около полусотни пожарных

Инцидент произошел под утро 9 декабря в центре Полтавы, передает Politeka.net со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

Так, около 4:20 на линию "101" поступил вызов, что в историческом здании на ул. Соборности, 31 произошел пожар. Сначала огонь вспыхнул в ресторане «Терраса», а затем перекинулся на ночной клуб «Версаль» и караоке «Граммофонъ».

По состоянию на 6 утра полиция ограничила проезд перекрестка улиц Соборности, Европейской и Небесной Сотни для свободного доступа пожарных к гидрантам. Движение троллейбусов в центре города остановлено.

По состоянию на 7 утра тушение пожара продолжается. Задействовано 14 единиц техники и 50 человек личного состава.

Как говорят очевидцы, развлекательные заведения, расположенные в здании, полностью выгорели. Есть информация, что почти весь первый этаж внутри здания уничтожил огонь. Также, говорят местные, уже обвалилась крыша.

В центре города в квартирах слышен запах гари, передает другое местное издание Kolo.news.

"Жах, обурення і сум (((", - комментируют событие полтавчане.

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