60-річна лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко приймає вітання

Юлія Володимирівна втретє стала бабусею: її 40-річна дочка Євгенія народила сина. Як передає Politeka.net, радісну новину 8 грудня повідомила у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук секретар фракції "Батьківщина" в Київській міській раді Тетяна Меліхова.

"Вітаю з поповненням прекрасну сім'ю! З народженням хлопчика! Євгенія Тимошенко народила сина - брата своїм двом дітям. Тішуся такою чудовою новиною! Щиро бажаю здоров'я, гармонії і всіх благ Женечці, її чоловікові Артуру і всій родині. Нехай хлопчик росте здоровим, сміливим, життєрадісним, товариським, допитливим і цілеспрямованим", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати та вітати щасливе сімейство:

"Несподівано! Молодці! Нехай росте здоровим, на радість батькам"

"Радий за Женю!"

"О, вітаю батьків та бабусь-дідусів)"

"На маму стає все більш на ЮВТ схожа"

Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко після розлучення з британським рок-музикантом і підприємцем Шоном Карром вдруге вийшла заміж за бізнесмена Артура Чечоткіна.

27 червня 2016 року Євгенія народила доньку, а 9 серпня 2019 року - сина.

Раніше ми повідомляли, наприкінці літа Юлія Тимошенко перехворіла китайським вірусом, політика навіть підключали до ШВЛ. Крім того, з'явилася інформація, що тест виявився позитивним також і у її найближчих родичів, а саме у дочки Євгенії та її чоловіка Артура Чечоткіна.

Через два тижні після звістки про зараження лідера "Батьківщини", вона вийшла на зв'язок.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності... Сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - писала на Фейсбуці Тимошенко.

Нагадаємо, що Тимошенко підкосив Китайський вірус: що відомо на даний момент

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