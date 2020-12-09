60-летняя лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко принимает поздравления

Юлия Владимировна в третий раз стала бабушкой: ее 40-летняя дочь Евгения родила сына. Как передает Politeka.net, радостную новость 8 декабря сообщила у себя на страничке в соцсети Фейсбук секретарь фракции "Батькивщина" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына - брата своим двум детям. Радуюсь такой замечательной новостью! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье. Пусть мальчик растет здоровым, смелым, жизнерадостным, общительным, любознательным и целенаправленным", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать и поздравлять счастливое семейство:

"Неожиданно! Молодцы! Пусть растет здоровым, на радость родителям"

"Радий за Женю!"

"О, вітаю батьків та бабусь-дідусів)"

"На маму становится всё более на ЮВТ похожа"

Напомним, в 2014 году Евгения Тимошенко после развода с британским рок-музыкантом и предпринимателем Шоном Карром во второй раз вышла замуж за бизнесмена Артура Чечеткина.

27 июня 2016 Евгения родила дочь, а 9 августа 2019 - сына.

Ранее мы сообщали, в конце лета Юлия Тимошенко переболела китайским вирусом, политика даже подключали к ИВЛ. Кроме того, появилась информация, что тест оказался положительным также и у ее ближайших родственников, а именно у дочери Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.

Спустя две недели после известия о заражении лидера "Батькивщины", она вышла на связь.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности... Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - писала на Фейсбуке Тимошенко.

Напомним, что Тимошенко подкосил китайский вирус: что известно на данный момент

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