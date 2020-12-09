Українця судили за крадіжку шматка м'яса з магазину, в якому він ніколи не був
Про це житель Луцька розповів журналістам "ТСН".
Чоловік запевняє, м'ясо він не крав, та й в цьому магазині жодного разу не був. Про те, що оштрафований дізнався днями, коли виконавча служба заблокувала його банківські картки.
"Дізнався, що я ще й був затриманий. Того дня я вже знаю, де я був, і з ким я був. Далеко не тут я був", - пояснив українець.
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Не був чоловік і на суді, оскільки ніякої повістки не отримував. У підсумку його оштрафували на 510 гривень і стягнули 420 судового збору.
Житель Луцька вже подав апеляцію на рішення суду, і сподівається, що його виправдають.
Українці були шоці від даного інциденту.
Цей випадок показує рівень компетентності таких державних органів як поліція і суд. Суцільне невігластво і безвідповідальність", " Країна чудес! За400 грам м'яса-900 гривень штрафу, а крадуть мільйони в державі-0", " ідіотизм нашої системи зашкалює! Таке враження, що навколо одні ідіоти залишилися!",- писали в мережі.
Раніше ми повідомляли, що в Україні мають намір заборонити використання пластикових пакетів.
▪ надлегкі пластикові пакети;
▪ легкі пластикові пакети, товщиною до 50 мкм;
▪ оксоразлагающиеся пластикові пакети.
Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. Повторне порушення від 3400 до 8500 гривень.
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