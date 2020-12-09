Ну як так?

Українця судили за крадіжку шматка м'яса з магазину, в якому він ніколи не був

Про це житель Луцька розповів журналістам "ТСН".

Чоловік запевняє, м'ясо він не крав, та й в цьому магазині жодного разу не був. Про те, що оштрафований дізнався днями, коли виконавча служба заблокувала його банківські картки.

"Дізнався, що я ще й був затриманий. Того дня я вже знаю, де я був, і з ким я був. Далеко не тут я був", - пояснив українець.

Не був чоловік і на суді, оскільки ніякої повістки не отримував. У підсумку його оштрафували на 510 гривень і стягнули 420 судового збору.

Житель Луцька вже подав апеляцію на рішення суду, і сподівається, що його виправдають.

Українці були шоці від даного інциденту.

Цей випадок показує рівень компетентності таких державних органів як поліція і суд. Суцільне невігластво і безвідповідальність", " Країна чудес! За400 грам м'яса-900 гривень штрафу, а крадуть мільйони в державі-0", " ідіотизм нашої системи зашкалює! Таке враження, що навколо одні ідіоти залишилися!",- писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Україні мають намір заборонити використання пластикових пакетів.

Так, під дію закону, який вже розглядається, потрапляють: ▪ надлегкі пластикові пакети; ▪ легкі пластикові пакети, товщиною до 50 мкм; ▪ оксоразлагающиеся пластикові пакети. Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. Повторне порушення від 3400 до 8500 гривень.



