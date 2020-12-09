Украинца судили за кражу куска мяса с магазина, в котором он никогда не был
Об этом житель Луцка рассказал журналистам "ТСН".
Мужчина уверяет, мясо он не крал, да и в этом магазине ни разу не был. О том, что оштрафованный узнал на днях, когда исполнительная служба заблокировала его банковские карты.
"Узнал, что я еще и был задержан. В тот день я уже знаю, где я был, и с кем я был. Далеко не здесь я был", - пояснил украинец.
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Не был мужчина и на суде, поскольку никакой повестки не получал. В итоге его оштрафовали на 510 гривен и взыскали 420 судебного сбора.
Житель Луцка уже подал апелляцию на решение суда, и надеется, что его оправдают.
Украинцы были шоке от данного инцидента.
Этот случай показывает уровень компетентности таких государственных органов как полиция и суд. Сплошное невежество и безответственность", "Страна чудес! За400 грамм мяса - 900 гривен штрафа, а воруют миллионы в государстве - 0", "Идиотизм нашей системы зашкаливает! Такое впечатление, что вокруг одни идиоты остались!", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что в Украине намерены запретить использование пластиковых пакетов.
▪ сверхлегкие пластиковые пакеты;
▪ легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;
▪ оксоразлагающиеся пластиковые пакеты.
Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. Повторное нарушение от 3400 до 8500 гривен.
Напомним, что повышение налогов на недвижимость и зарплаты, кому придется заплатить больше всех.
Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за квартиры, суммы зашкалят.
Также Politeka писала, что новый налог собрались повесить на украинцев, что задумали в Раде.