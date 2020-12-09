Головна героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина показала ніжний кадр, зроблений разом з найголовнішим чоловіком у своєму житті

До фіналу шоу "Холостячка" залишилася всього пара ефірів, у зв'язку з чим в мережі бурхливо обговорюють поведінку учасників і самої Ксенії, яка раніше пробачила зраду Андрія Рибака. Через це в соціальних мережах почався справжній скандал, і багато фанатів засудили актрису за те, що вона не вигнала з шоу обманщика.

У той же час на фан-акаунтах почали з'являтися різні фото з Ксенією, а також разом з її сином, якого вона виховувала одна. На фото щаслива мама позувала разом з малюком, який ніжно обіймав, цілуючи в щічку.

Варто також підкреслити, що Мішина вже не раз відзначала: її минуле сформувало з неї певну особистість і за це вона вдячна.

"Я готова до нової любові. Я відкрита всьому новому. Немає страхів і немає образу ідеального чоловіка. Просто між нами має бути тотальне взаєморозуміння, одна хвиля, прагнення йти вперед разом, підтримувати один одного і довіряти. І любов. Найголовніше-взаємність почуттів і прагнень, розуміння без жодних заборон і обмежень» - відзначала раніше зірка в Instagram.

Ось що пишуть під постом користувачі:

"Ксенія Мішина з Платоном на відпочинку 😻❤️; це вже занадто!; Гарного вам одіху😘 😘 😘 💖; єдиний чоловік який її гідний!😂 😍 😍 😍 ; Милота❤️; і правда єдиний, хто гідний Ксенії😍 🤣».

Як відомо, нещодавно стався гучний скандал на зйомках шоу – один з учасників зізнався, що його чекає дівчина поза проектом і на самі зйомки він прийшов як на «роботу». Проте Ксенія дала шанс Андрію Рибаку і залишила його на проекті. Рішення викликало ажіотаж і безліч інших пліток.

Один з учасників-Олександр Еллерт, коментуючи ситуацію, зазначив, що був не вкурсі "подвійного життя" приятеля. Він додав, що визнання рибалки для нього було такою ж несподіванкою, як і для інших, оскільки про особисте життя вони не розмовляли.

Однак у наступному випуску, судячи з анонсу майбутнього ефіру, чоловік і сам не так "чистий", як здавалося фанатам. На думку деяких, він також дещо приховує-особисте життя і батьків. Саме тому багато шанувальників артистки почали сумніватися в тому, що Ксенія взагалі вибере кого-небудь на проекті і залишиться з кимось у фіналі.

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