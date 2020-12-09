Главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина показала нежный кадр, сделанный вместе с самым главным мужчиной в своей жизни

До финала шоу «Холостячка» осталась всего пара эфиров, в связи с чем в сети бурно обсуждают поведение участников и самой Ксении, которая ранее простила предательство Андрея Рыбака. Из-за этого в социальных сетях начался настоящий скандал, и многие фанаты осудили актрису за то, что она не выгнала из шоу обманщика.

В то же время на фан-аккаунтах начали появляться разные фото с Ксенией, а также вместе с её сыном, которого она воспитывала одна. На фото счастливая мама позировала вместе с малышом, который нежно обнимал, целуя в щечку.

Стоит также подчеркнуть, что Мишина уже не раз отмечала: ее прошлое сформировало из нее определенную личность и за это она благодарна.

«Я готова к новой любви. Я открыта всему новому. Нет страхов и нет образа идеального мужчины. Просто между нами должно быть тотальное взаимопонимание, одна волна, стремление идти вперед вместе, поддерживать друг друга и доверять. И любовь. Самое главное – взаимность чувств и стремлений, понимание безо всяких запретов и ограничений» - отмечала ранее звезда в Инстаграм.

Вот что пишут под постом пользователи:

«Ксения Мишина с Платоном на отдыхе 😻❤️; Это уже слишком!; Гарного вам одиху😘😘😘💖; Единственный мужчина который её достоин!😂😍😍😍; Милота❤️; и правда единственный, кто достойный Ксении😍🤣».

Как известно, недавно произошел громкий скандал на съемках шоу – один из участников признался, что его ждёт девушка вне проекта и на сами съемки он пришёл как на «работу». Тем не менее Ксения дала шанс Андрею Рыбаку и оставила его на проекте. Решение вызвало ажиотаж и множество других сплетен.

Один из участников – Александр Эллерт, комментируя ситуацию, отметил, что был не вкурсе "двойной жизни" приятеля. Он добавил, что признания Рыбака для него было такой же неожиданностью, как и для остальных, поскольку о личной жизни они не разговаривали.

Однако в следующем выпуске, судя по анонсу будущего эфира, мужчина и сам не так «чист», как казалось фанатам. По мнению некоторых, он также кое-что скрывает – личную жизнь и родителей. Именно поэтому многие поклонники артистки начали сомневаться в том, что Ксения вообще выберет кого-либо на проекте и останется с кем-то в финале.

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