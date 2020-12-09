У лікарнях Чернівців люди змушені продавати майно, щоб оплатити лікування від "китайського" вірусу

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко в інтерв'ю "Цензор.нет"

За її словами, медзаклад страждає від нестачі медикаментів, які повинні надаватися хворим безкоштовно.

"У мене було чергування вночі, коли не могли знайти жодного препарату, що розріджує кров. При цьому одночасно надійшло 6 пацієнтів. Родич одного з них поїхав по аптеках, і я попросила, щоб він відразу мене набрав, якщо де знайде. Він знайшов, дав трубку аптекарю-і я забронювала все, що у них було. Потім ще один з родичів поїхав і викупив на всіх. Жахлива ніч була", - поділилася медик.

За словами Кобевко, бували випадки коли людям доводилося віддавати буквально останнє, щоб оплатити не дешеве лікування.

"У нас були люди, які розповідали, що продали корову, тому що не було грошей. Жінка була з чоловіком, говорила, що продала всі свої золоті прикраси. Вона повернулася з Італії, у чоловіка перед тим був інсульт, то вона говорила, що багато там витратила на лікування і реабілітацію", - зазначила лікар.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі одній з пацієнток принесли сніданок при померлої сусідки по палаті, яка пролежала там всю ніч.

Сталося це в саме тій лікарні №5 на вулиці Троїцькій, яка опинилася в епіцентрі скандалу минулого тижня.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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