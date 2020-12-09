В больницах Черновцов люди вынуждены продавать имущество, чтобы оплатить лечение от "китайского" вируса

О этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко в интервью "Цензор.нет"

По ее словам, медучреждение страдает от нехватки медикаментов, которые должны предоставляться больным бесплатно.

"У меня было дежурство ночью, когда не могли найти ни одного препарата, разжижающего кровь. При этом одновременно поступило 6 пациентов. Родственник одного из них поехал по аптекам, и я попросила, чтобы он сразу меня набрал, если где найдет. Он нашел, дал трубку аптекарю - и я забронировала все, что у них было. Потом еще один из родственников уехал и выкупил на всех. Ужасная ночь была", - поделилась медик.

По словам Кобевко, бывали случаи когда людям приходилось отдавать буквально последнее, чтобы оплатить не дешевое лечение.

"У нас были люди, которые рассказывали, что продали корову, потому что не было денег. Женщина была с мужем, говорила, что продала все свои золотые украшения. Она вернулась из Италии, у мужа перед тем был инсульт, то она говорила, что много там потратила на лечение и реабилитацию", - отметка врач.

Ранее мы сообщали, что в Одессе одной из пациенток принесли завтрак при умершей соседки по палате, которая пролежала там всю ночь.

Произошло это в именно той больнице №5 на улице Троицкой, которая оказалась в эпицентре скандала на прошлой неделе.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.





