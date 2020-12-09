Свято припадає на Різдвяний піст

У цей день православні люди чекають знамень, які дуже важливо не пропустити і правильно витлумачити.

В День ікони Божої Матері "Знамення" традиційно проводять святкові богослужіння. У народі це свято називають ще зимовим знаменням.

Так, рибалка на Знамення буде невдалою, бо вся риба в цей день йде у вир. Якщо в цей день пічний дим стелиться по землі - чекати відлигу, а якщо він стоїть стовпом – чекай морозу.

Вважається, що саме 10 грудня знаки стають більш явними. Вони попереджають, захищають і відводять біду. Адже перше Знамення Пресвятої Богородиці вберегло від небезпеки і врятувало життя людей в цілому місті.

Крім того, є популярне народне повір'я – якщо в цей день на сході сонця встати обличчям до північного вітру, то він віднесе геть всі нещастя, печалі, біди і гіркоти.



Раніше ми повідомляли, що в 2021 році в Україні буде 115 офіційних вихідних днів.

Згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, буде 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.



Згідно із законом, якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

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