Праздник приходится на Рождественский пост

В этот день православные люди ждут знамений, которые очень важно не пропустить и правильно истолковать.

В День иконы Божией Матери "Знамение" традиционно проводят праздничные богослужения. В народе этот праздник называют еще Зимнее знамение.

Так, рыбалка на Знамение будет неудачной, так как вся рыба в этот день уходит в омут. Если в этот день печной дым стелется по земле – ждать оттепель, а если он стоит столбом – жди мороза.

Считается, что именно 10 декабря знаки становятся более явными. Они предупреждают, защищают и отводят беду. Ведь первое знамение Пресвятой Богородицы уберегло от опасности и спасло жизни людей в целом городе.

Кроме того, есть популярное народное поверье – если в этот день на восходе Солнца встать лицом к северному ветру, то он унесет прочь все несчастья, печали, беды и горечи.



Ранее мы сообщали, что в 2021 году в Украине будет 115 официальных выходных дней.

Согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, будет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.



Согласно закону, если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Напомним, тарифы на коммуналку, "Нафтогаз" объявил украинцам цены на октябрь: как изменились суммы

Как сообщала Politeka, погода готовит температурный удар, что ждет украинцев в ближайшие дни: "До 10 октября..."

Также Politeka писала о выходных и праздниках в октябре: украинцев порадовали, сколько дней можно будет отдыхать