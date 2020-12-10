Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про почуття

На фото Нікітіна позувала в сорочці, яку спустила з плечей. Зірка була цього разу без білизни, а волосся залишила розпущеним. Красуня дивилася в камеру, а в руках тримала квіти. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Почуття людей набагато цікавіше їх думок.

Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея"", - написала зірка під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Яка ніжна"," а говорили, що ангели не фотографуються", " дуже ніжне фото. Катюнь, тобі такий образ йде найбільше"," Так, але не всі це розуміють, красуня"," почуття і думки про тебе завжди йдуть поруч"," чарівна пані","тільки не можна заглиблюватися в ці емоції, бо там такий смітник, що і сам потім не відмиєшся".

Повідомлялося, що відома актриса Катерина Нікітіна, зірка «Квартал 95», розсмішила своїх шанувальників архівними кадрами.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала відео, на якому показала, як осоромилася, відкриваючи пляшку шампанського.

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