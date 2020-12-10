Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о чувствах
На фото Никитина позировала в рубашке, которую спустила с плеч. Звезда была в этот раз без белья, а волосы оставила распущенными. Красотка смотрела в камеру, а в руках держала цветы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Чувства людей гораздо интереснее их мыслей.
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Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
"Какая нежная", "А говорили, что ангелы не фотографируются", "Очень нежное фото. Катюнь, тебе такой образ идет больше всего", "Да, но не все это понимают, красавица", "Чувства и мысли о тебе всегда идут рядом", "Волшебная госпожа", "Только нельзя углубляться в эти эмоции, бо там такая помойка, что и сам потом не отмоешься".
Сообщалось, что известная актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартал 95», рассмешила своих поклонников архивными кадрами.
На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором показала, как оконфузилась, открывая бутылку шампанского.
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