Кримчани опублікували фото висохлого водосховища, яке поїло Сімферополь

Так, у Twitter користувач з ніком RoksolanaToday&КрымUA показала фото пересохлого Аянського водосховища в окупованому Криму, від якого майже повністю залежить водопостачання Сімферополя.

На знімках можна порівняти, що сталося з водосховищем і побачити всі масштаби катастрофи. Судячи зі знімків, від колись повноводної і дуже красивої водойми практично нічого не залишилося - на місці води утворилася пустеля.

"Аянське водосховище. Сімферополь звідси "пив". Ну що-все, сушіть весла, загорніться в простирадло і повзіть на Абдал (основне кладовище Сімферополя. – прим.ред.)..., балалайка. Ну а жити хочете - За міст. Там річки у вас, озера та інша байда... Не уявляю навіть, що ми переживемо перед поверненням в Україну", – підписала фото користувач мережі.

Варто відзначити, що кризу з водою в окупованому Криму пов'язують з неправильним розподілом водних ресурсів. Адже Росія почала направляти водні ресурси на військові бази, обслуговування військового персоналу, тому цивільному населенню води стало не вистачати.

Нагадаємо, днями керівник підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов визнав, що води в аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів.

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