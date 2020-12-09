Крымчане опубликовали фото высохшего водохранилища, поившего Симферополь

Так, в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&КрымUA показала фото пересохшего Аянского водохранилища в оккупированном Крыму, от которого почти полностью зависит водоснабжение Симферополя.

На снимках можно сравнить, что произошло с водохранилищем и увидеть все масштабы катастрофы. Судя по снимкам, от когда-то полноводного и очень красивого водоема практически ничего не осталось - на месте воды образовалась пустыня.

"Аянское водохранилище. Симферополь отсюда "пил". Ну что – все, сушите весла, завернитесь в простыню и ползите на Абдал (основное кладбище Симферополя. – прим.ред.)..., балалайки. Ну а жить хотите – за мост. Там речки у вас, озера и прочая байда... Не представляю даже, что МЫ переживем перед возвращением в Украину", – подписала фото пользователь сети.

Стоит отметить, что кризис с водой в оккупированном Крыму связывают с неправильным распределением водных ресурсов. Ведь Россия начала направлять водные ресурсы на военные базы, обслуживание военного персонала, поэтому гражданскому населению воды стало не хватать.

Напомним, на днях руководитель предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов признал, что воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней.

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